Irã não forneceu aos EUA aviso de ataque ou alvos, diz Casa Branca

Por Trevor Hunnicutt e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O Irã não avisou os Estados Unidos na semana passada sobre a programação para lançar um ataque contra Israel ou sobre seus possíveis alvos, disse a Casa Branca nesta segunda-feira.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou aos repórteres que os Estados Unidos trocaram mensagens com o Irã, mas que nunca houve nenhuma mensagem sobre prazo ou alvos do ataque do Irã no fim de semana.

Kirby não quis explicar sobre o que eram as mensagens. Ele disse que os relatos que sugerem que o Irã avisou os Estados Unidos sobre seus planos são "categoricamente falsos" e "mentirosos".

"O Irã nunca nos enviou uma mensagem informando o horário ou os alvos", afirmou Kirby. "Toda essa narrativa de que o Irã nos passou uma mensagem sobre o que eles iriam fazer é ridícula."

Autoridades de Turquia, Jordânia e Iraque disseram no domingo que o Irã avisou amplamente dias antes de seu ataque com drones e mísseis contra Israel, mas, segundo autoridades norte-americanas, Teerã não avisou Washington e seu objetivo era causar danos significativos.

Fontes iranianas disseram à Reuters na semana passada que Teerã sinalizou a Washington que responderia ao ataque de Israel à sua embaixada na Síria de forma a evitar uma escalada maior e que não agiria precipitadamente.

Uma autoridade norte-americana afirmou na última quinta-feira que os Estados Unidos esperavam um ataque do Irã contra Israel, mas que não seria grande o suficiente para levar Washington à guerra.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Steve Holland)