Irã diz que não houve acerto pré-arranjado sobre sua resposta a Israel

DUBAI (Reuters) - Nenhum acerto pré-arranjado foi feito com qualquer país antes do ataque de retaliação do Irã contra Israel, disse o Ministério das Relações Exteriores do Irã nesta segunda-feira.

O Irã lançou drones explosivos e disparou mísseis contra Israel no final do sábado, em seu primeiro ataque direto ao território israelense, um ataque de retaliação que Teerã diz ser "autodefesa" após o bombardeio de Israel em 1º de abril contra o complexo de sua embaixada na capital da Síria.

Autoridades regionais, incluindo o ministro das Relações Exteriores do Irã, disseram que Teerã havia notificado os países vizinhos dias antes do ataque.

No entanto, o porta-voz do ministério Nasser Kanaani advertiu que nenhum acerto pré-arranjado foi feito com qualquer país em relação à forma como Teerã abordaria sua resposta militar a Israel.

(Reportagem da Redação de Dubai)