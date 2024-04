Irã anuncia nova repressão às mulheres que não usam hijab

TEERA, 15 ABR (ANSA) - As autoridades iranianas anunciaram no último fim de semana uma nova repressão às mulheres que não utilizam o hijab, véu islâmico obrigatório no país.

Segundo o chefe da polícia de Teerã, Abasali Mohammadian, a polícia iraniana tomará medidas severas para lidar com as mulheres que não utilizam o hijab obrigatório em locais públicos, em uma operação chamada 'Nour'".

Referindo-se ao desafio imposto pelo grande número de mulheres que saem às ruas com a cabeça descoberta, Mohammadian, citado pela televisão estatal, alertou que "algumas mulheres já não respeitam o hijab e não prestam qualquer atenção aos avisos da polícia, então serão perseguidas".

Nos últimos anos, muitas mulheres têm protestado contra o uso obrigatório do hijab, determinação imposta após a Revolução Islâmica de 1979.

Em setembro de 2022, inclusive, milhares de iranianas foram às ruas em uma manifestação de grande proporção, após a jovem Mahsa Amini morrer enquanto estava sob custódia policial por não usar corretamente o lenço na cabeça.

Na ocasião, mais de 500 pessoas foram mortas e pelo menos nove manifestantes foram executados.