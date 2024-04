Índice europeu STOXX 600 fecha com leve alta após ganhos no setor industrial compensar energia

Por Ankika Biswas e Ozan Ergenay e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice acionário de referência da Europa fechou com leves ganhos nesta segunda-feira, com as ações de energia caindo devido à fraqueza dos preços do petróleo e compensando os ganhos do setor industrial, enquanto os investidores estavam atentos aos acontecimentos no Oriente Médio.

O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou em alta de 0,13%, a 505,93 pontos.

Os setores industrial e automobilístico subiram 0,8% e 0,7%, respectivamente, depois que o instituto econômico Ifo disse que os fabricantes alemães não são mais afetados de forma aguda pela escassez de materiais, com a situação de fornecimento quase de volta ao que era antes da pandemia da Covid-19.

Os investidores estavam atentos a quaisquer desdobramentos no Oriente Médio depois que o Irã lançou um ataque de retaliação contra Israel no fim de semana, aumentando a ameaça de um conflito regional mais amplo.

As ações europeias de defesa avançaram 0,8%, em linha com seus pares dos Estados Unidos.

"A exposição comercial da UE ao Irã é pequena... mas a escalada contínua das tensões geopolíticas provavelmente levará a uma proteção mais cara da cadeia de oferta e, portanto, a preços mais altos do petróleo", escreveram analistas do Citi.

Os choques relacionados à energia têm sido um forte fator que impulsiona a inflação na Europa e no mundo todo.

No entanto, os preços do petróleo caíram mais de 1%, já que o mercado minimizou o risco de um conflito regional mais amplo após o ataque do Irã, fazendo com que as ações de energia caíssem 1,5%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,38%, a 7.965,53 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,54%, a 18.026,58 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,43%, a 8.045,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,56%, a 33.954,28 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,01%, a 10.687,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,08%, a 6.268,88 pontos.