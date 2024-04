Ibovespa abre estável com exterior misto

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista começava a segunda-feira com estabilidade, em um dia positivo para os futuros acionários norte-americanos, mas com baixa do petróleo no exterior, em semana que marca o início da temporada de balanços no Brasil.

Às 10h03, o Ibovespa tinha variação negativa de 0,01%, a 125.937,51 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, subia 0,11%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)