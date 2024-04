Virais no TikTok, kit de garrafas incentivam você a se hidratar por R$ 23

Se você vive se esquecendo de beber água durante o dia, vale ter sempre à mão uma garrafa para te acompanhar na academia, nos treinos ao ar livre ou mesmo no trabalho. Este trio da marca LSMI MARKET inclui três tamanhos de squeezes e está com um preço bem atrativo, de R$ 23.

Esse tipo de garrafa, inclusive, já viralizou no TikTok, por conta da funcionalidade e do visual multicolorido, com marcação de horário e frases motivacionais, que podem ajudar a lembrar de ingerir mais água. Além disso, elas vêm com adesivos em 3D e 2D para personalização.

O que esse kit de garrafas de água tem de bom?

O conjunto vem com três diferentes tamanhos de garrafas, com capacidade de 2 litros, 900 ml e 300 ml;

Os produtos contam com um canudo para ajudar na hora de beber água;

Também apresentam uma alça prática, para levar onde preferir;

Feitas de plástico e silicone, elas prometem vedação, para evitar o vazamento na hora de se hidratar;

É possível personalizar as suas garrafinhas com cartelas de adesivos 2D e 3D, para ficar do seu jeito;

As frases motivacionais ajudam a inspirar o seu dia a dia, como "Rise and shine" (Levante-se e brilhe, em português) e "Remember your goal" (Lembre-se do seu objetivo).

Vale a pena comprar?

Ter à mão um kit de garrafa de água como esse pode ser interessante se você valoriza o custo-benefício. É possível garantir três garrafinhas, de tamanhos diferentes, por um valor razoável.

Com as garrafas maiores, de 2 litros e 900 ml, você já assegura a sua hidratação por um bom tempo. E, se precisar de um recipiente de capacidade menor para levar água, o item de 300 ml pode ser armazenado facilmente em uma mochila impermeável.

É bom lembrar que beber água regularmente é importante se o seu objetivo é o ganho de massa muscular ou ainda melhorar a saúde em geral. Afinal, manter a hidratação traz vários benefícios, como ter mais foco, proteger o coração e aumentar o bem-estar.

Além do mais, esse kit de garrafas oferece a possibilidade de escolher entre diferentes opções de cores: preta, verde, roxo, rosa e azul. Todas as garrafinhas têm um estilo tie dye, aquele tipo de tingimento que mistura diferentes tonalidades e transmite um visual divertido.

O que diz quem comprou?

O kit de garrafas tem uma boa avaliação na Amazon, com 4,4 estrelas. Além disso, 71% das avaliações têm a nota máxima, 5. Confira algumas opiniões de quem comprou.

As garrafas chegaram são lindas e de boa qualidade. Recomendo, principalmente para quem tem dificuldades em beber água como eu. Marilia

As garrafas chegaram hoje e são lindas. Já coloquei água na grande e penso que ela veda muito bem. As reentrâncias ajudam muito na pega, achei ergonômico. Ju

Simplesmente perfeito pelo baixo custo. Daniel Bartzen

As garrafas são lindas e de boa qualidade. Recomendo! Lizandra

Pontos de atenção

As principais queixas dos consumidores são sobre vazamentos e a falta de marcações de volume nas garrafas.

A garrafa maior do kit não mostra a estampa da quantidade de água. Luana Soares de Oliveira da Silva

Se vc usar a garrafa de 2 litros, não consegue usar o canudo porque é pequeno e não é possível beber no gargalo porque vaza. Felipe

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).