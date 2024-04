Fiorentina empata com Genoa e amplia seca de vitórias na Série A

FLORENÇA, 15 ABR (ANSA) - Com apenas três vitórias conquistadas na Série A da Itália em 2024, a Fiorentina tropeçou novamente na competição, mas desta vez contra o Genoa, em Florença.

Sem saber o que é vencer na liga italiana desde 26 de fevereiro, a Viola viu a pressão por bons resultados no campeonato aumentar e ficou ainda mais distante da zona de classificação para os torneios continentais.

No estádio Artemio Franchi, a Fiorentina viu o Genoa abrir o placar na parte final do primeiro tempo com o artilheiro Albert Gudmundsson, que converteu uma cobrança de pênalti.

Após muito tentar, a Viola finalmente conseguiu empatar no segundo tempo, quando Giacomo Bonaventura acertou um cruzamento na cabeça de Jonathan Ikone, que não perdoou.

Vale destacar que a Fiorentina arriscou 20 vezes ao gol do Genoa, mas somente três bolas atingiram a meta do goleiro espanhol Josep Martínez. Esses números evidenciaram a dificuldade dos toscanos no departamento ofensivo.

Estacionada na 10ª posição, a Fiorentina chegou aos 44 pontos e está cinco atrás de Lazio e Napoli, que ocupam a sétima e oitava colocações, respectivamente. O Genoa, por sua vez, segue em 12º, com 39. (ANSA).

