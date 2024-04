EUA concederá à Samsung até US$ 6,4 bilhões para fabricar chips no Texas

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (15), subsídios de até 6,4 bilhões de dólares (32,8 bilhões de reais na cotação atual) à gigante sul-coreana de semicondutores Samsung para que fabrique chips de última geração no Texas.

Esta é a mais recente concessão do governo dos Estados Unidos para consolidar a sua liderança no setor de chips, especialmente aqueles usados para o desenvolvimento de inteligência artificial, tanto por razões de segurança nacional como de concorrência com a China.

A administração do presidente Joe Biden já aprovou subsídios bilionários à gigante americana Intel e à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) para evitar a escassez de semicondutores, vitais para a economia global moderna.

"O Departamento do Comércio dos Estados Unidos e a Samsung Electronics (Samsung) assinaram um memorando preliminar de condições (PMT) não vinculativo para fornecer até US$ 6,4 bilhões em financiamento direto sob a Lei dos Chips e da Ciência", disse um comunicado publicado pelo governo americano.

Espera-se que a Samsung "invista mais de 40 bilhões de dólares (cerca de 205 bilhões de reais) na região nos próximos anos, e o investimento proposto permitirá a criação de mais de 20 mil empregos", acrescentou o Departamento do Comércio.

