Engineering Brasil cria plataforma de IA para aprimorar negócios

SÃO PAULO, 15 ABR (ANSA) - A Engineering Brasil, parte do Grupo Engineering, companhia italiana global de tecnologia da informação e consultoria especializada em transformação digital, anunciou o lançamento de uma inteligência artificial generativa para simplificar e aprimorar negócios com base nas necessidades das empresas.

Disponibilizada no WhatsApp, Telegram e Teams, a plataforma DHuO Sophie funciona como uma assistente virtual equipada com um processamento de dados avançado e fornece respostas adaptadas às demandas de cada usuário, seja identificando gargalos operacionais, otimizando fluxos de trabalho ou solucionando problemas emergentes.

As habilidades de machine learning da tecnologia se atualizam de acordo com o desenvolvimento da empresa, gerando feedbacks sobre a confiabilidade e precisão das informações fornecidas ao longo do uso.

"A DHuO Sophie é mais do que uma assistente virtual, é uma mentora confiável, capaz de otimizar processos, oferecer insights estratégicos e proporcionar uma experiência personalizada para as companhias", afirma Willy Sousa, diretor de produtos da Engineering Brasil.

"De análises detalhadas a previsões precisas, a ideia da solução é ajudar as lideranças a tomar decisões informadas com rapidez" , diz.

A DHuO Sophie será apresentada no Web Summit Rio 2024, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo e que acontece entre os dias 16 e 18 de abril, com a expectativa de reunir mais de 30 mil pessoas, mil startups e 600 investidores.

No seu estande, a Engineering Brasil também oferecerá palestras sobre IA, Dados e APIs (Interfaces de Programação de Aplicações), mostrando cases de sucesso com gigantes do mercado e explicando um pouco mais sobre como essa nova solução pode ser aliada de empresas de diversos segmentos. "Nossa expectativa, tanto com o lançamento da DHuO Sophie quanto com a própria participação no evento, é reforçar que estamos diante de uma poderosa aliada que pode impulsionar a atuação dos times de maneira estratégica e inovadora" , finaliza Sousa. (ANSA).

