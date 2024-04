Tande diz que teve dor de ouvido ao ter infarto; qual é a relação?

O ex-jogador da seleção brasileira de vôlei Tande, 54, está se recuperando de um infarto. Pelas redes sociais, ele contou que estava com entupimento de 98% das veias e que tomou um susto após ficar quatro anos sem cuidar da saúde.

Os sintomas relatados por ele não foram os clássicos, como dor no peito, que irradia para o braço, sudorese e ânsia de vômito. Tande disse que sentia uma dor que 'subia', passando pela mandíbula e que chegava no ouvido.

"Fiquem atentos aos sinais. [Meu corpo] me deu, volta e meia, vários: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula, dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance. Tô voltando", completou no Instagram.

Edmo Atique Gabriel, cardiologista, cirurgião cardiovascular e colunista de VivaBem, diz que o que ele sentiu foi, na verdade, um reflexo da ação de hormônios, como adrenalina, já que o corpo fica em alto estresse durante um infarto.

"Ele teve uma dor na região do ouvido, não exatamente no ouvido. Isso acontece porque no momento agudo do infarto nosso organismo libera adrenalina no sangue, o que estimula pontos na cabeça, gerando desconforto nos ouvidos, olhos e toda a face", explica o médico.

O especialista acredita que os sintomas pouco comuns de Tande sejam consequência de sua época de atleta. "Ele teve uma fase da vida bem regrada, apesar de ter passado bastante tempo sem se cuidar", diz.

Sintomas do infarto

Quando a obstrução afeta um pequeno ramo da coronária, atingindo uma área pequena e periférica do músculo cardíaco, o infarto pode ser assintomático (ou silencioso). O mais comum, porém, é que a pessoa tenha uma combinação de sintomas, que surgem de repente.

O primeiro costuma ser a dor ou aperto no peito, que se irradia para o queixo ou ombro e braço esquerdos. Mas mulheres e idosos podem não ter essa manifestação típica, ou confundi-lo com dor de estômago, azia ou dor nas costas.

Fique atento se tiver:

Dor aguda no peito, que perdura por mais de 20 minutos e pode se irradiar para pescoço, mandíbula, costas, braço ou ombro esquerdo (também pode se manifestar como queimação, sensação de peso ou aperto no peito e formigamento no braço);

Náuseas e/ou vômito;

Sudorese, suor frio;

Falta de ar (mais frequente em idosos);

Cansaço extremo ou fraqueza;

Tontura;

Desmaio;

Ansiedade.

Como agir

A recomendação é ligar para o Samu (192) e manter a pessoa em repouso. Enquanto aguarda, alguém do serviço pode aconselhar a tomada de dois comprimidos de 100 mg de ácido acetilsalicílico (aspirina).

Em caso de parada cardíaca, deve-se deitar a pessoa no chão, com o queixo virado para cima, e iniciar a massagem cardíaca, fazendo duas compressões por segundo no meio do peito até a chegada da equipe de socorro.

Mesmo que os sintomas sejam leves e a pessoa não tenha histórico de doença cardiovascular, é importante ir ao pronto-socorro. O ideal é que as providências sejam tomadas até seis horas após o início dos sintomas. Depois de 12 horas, a probabilidade de recuperação é mínima.

*Com informações de reportagem publicada em 13/03/2024.