Donald Trump chega ao tribunal de Nova York

Donald Trump chegou, nesta segunda-feira (15), a um tribunal de Nova York, segundo um jornalista da AFP, em um momento histórico já que é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar um julgamento criminal.

Vestido com sua característica gravata vermelha e terno azul escuro, o candidato republicano, de 77 anos, cumprimentou pouco antes as pessoas que o esperavam na saída da Trump Tower para seguir até o Tribunal Criminal de Manhattan, onde será julgado pela acusação de camuflar documentos contábeis para encobrir um suposto encontro sexual com uma atriz pornô.

