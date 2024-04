Cidade na Itália lança projeto para proteger praias

ARZACHENA, 15 ABR (ANSA) - A administração da prefeitura de Arzachena, na região da Sardenha, liderada por Roberto Ragnedda, anunciou um projeto para preservar e proteger da erosão cerca de 88 quilômetros de costa, que prevê a regularização do acesso às praias pequenas e frágeis.

A iniciativa terá início neste ano com um primeiro teste em Le Piscine, na costa de Cannigione, onde será permitida a entrada de um número limitado e sustentável de pessoas, decidido com base em um regulamento que será apresentado à Câmara Municipal.

Os operadores turísticos e cidadãos serão informados do projeto no dia 8 de maio, quando se realizará um encontro aberto a todos, às 17h (horário local), no Nexus Space de Arzachena.

"Um destino como o nosso, com cerca de 14 mil residentes permanentes, no mês de agosto pode ter mais de 140 mil pessoas em trânsito pela zona todos os dias, números que impactam fortemente o consumo de recursos naturais, o nosso patrimônio mais valioso", explicou a assessora de Turismo, Claudia Giagoni.

Uma aplicação digital permitirá reservar a entrada na praia para o dia inteiro, ou meio dia, com até 72 horas de antecedência.

Parte dos assentos será reservada aos moradores, que terão acesso gratuito à praia, bem como às crianças menores de 12 anos.

O acesso controlado estará ativo de 15 de julho a 31 de agosto de 2024 e ajudará a compreender a tendência do fluxo, monitorar quaisquer problemas críticos de gestão e ajustar o sistema até 2025.

"Este é o primeiro teste no município de Arzachena.

Apresentaremos o relatório dos estudos realizados em reunião pública. O regulamento estabelecerá os parâmetros de acesso à praia Le Piscine, dentro dos limites do já definido no 'Plano de Ordenamento Costeiro', e as modalidades de reserva", explicou Alessandro Malu, conselheiro de Urbanismo e Propriedade do Estado. (ANSA).

