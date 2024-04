Chanceler alemão tem reunião com o presidente chinês em Pequim

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, se reuniu nesta terça-feira (16) em Pequim com o presidente da China, Xi Jinping, com quem pretendia discutir sobre uma "paz justa" na Ucrânia.

"Minha reunião com o presidente Xi também se concentrará em como podemos contribuir mais para uma paz justa na Ucrânia", escreveu o chefe de Governo alemão na rede social X.

A imprensa estatal chinesa informou que Scholz se encontrou com Xi no último de seus três dias de visita ao país, principal parceiro comercial da Alemanha.

"Na manhã de 16 de abril, o presidente Xi Jinping se reuniu com o chanceler alemão Scholz na Casa de Hóspedes Diaoyutai, em Pequim", informou o canal CCTV.

A visita de Scholz pretende fortalecer as relações econômicas, mas o chefe de Governo alemão disse que tentaria convencer Xi a usar sua influência para conter o homólogo russo, Vladimir Putin, e ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia.

A China, que se apresenta como um país neutro na guerra, é criticada pelas potências ocidentais por sua recusa em condenar a invasão russa da Ucrânia.

Acompanhado por uma grande delegação de ministros e empresários, Scholz iniciou a visita no domingo pela cidade de Chongqing, sudoeste da China, seguiu para o centro econômico de Xangai e encerra a viagem em Pequim.

Ele também tinha uma reunião programada com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e com integrantes do comitê econômico China-Alemanha.

