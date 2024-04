Chance de encontro entre Lula e Milei existe, diz Mondino

(ANSA) - BRASILIA, 15 APR - A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, afirmou ter expectativas para que possa acontecer uma reunião entre os presidentes Javier Millei e Luiz Inácio Lula da Silva.

As declarações da chanceler argentina foram concedidas logo após uma reunião com seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira.

"A possibilidade de um encontro entre Milei e Lula está sempre presente, devemos levar em conta que a agenda internacional de ambos é complexa, mas esperamos que possa acontecer", afirmou a diplomata.

Ela ressaltou a importância do diálogo entre os dois países e o caráter estratégico da relação com Brasil ao falar a lado de Vieira no Palácio Itamaraty, em Brasília. (ANSA).

