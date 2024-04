Capitão do Bologna sofre lesão e perderá restante da Série A

BOLONHA, 15 ABR (ANSA) - Sonhando em voltar a disputar a Liga dos Campeões depois de quase 60 anos, o Bologna não terá disponível para a reta final da temporada o meio-campista Lewis Ferguson, um dos principais destaques da equipe comandada por Thiago Motta.

O escocês e capitão do rossoblù, segundo informações do atual quarto colocado da Série A da Itália, sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e permanecerá por pelo menos seis meses longe dos gramados.

"Devastado com a notícia, mas a vida é assim. Farei de tudo para voltar melhor e mais forte do que antes. Obrigado a todos pelo apoio, até breve", escreveu o jogador nas redes sociais.

Peça inteligente e bastante dinâmica, Ferguson é responsável por seis gols e quatro assistências na atual edição da Série A.

O meio-campista vinha sendo um dos pilares da grande campanha do rossoblù, que surpreendentemente luta de forma consistente por uma vaga na principal competição de clubes de Uefa.

Além de perder o restante da temporada do Bologna, Ferguson não vai se recuperar a tempo para disputar a próxima edição da Eurocopa, agendada para começar em 14 de junho.

Aos 24 anos, Ferguson ficou de fora de apenas um jogo do Bologna no Campeonato Italiano e se tornou na atual temporada o jogador escocês mais prolífico da história da liga, superando Denis Law.

O atleta, contratado pelo Bologna do Aberdeen, poderá ser substituído a partir do confronto contra a Roma por Giovanni Fabbian ou Dan Ndoye. (ANSA).

