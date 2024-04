'Poderosa para o tamanho': caixa de som à prova d'água está por R$ 245

Para quem procura uma caixa de som portátil para ter sempre à mão, a Go 3, da marca JBL, pode ser uma boa opção. Com boa potência, bateria que dura até cinco horas e proteção contra água e poeira, o modelo é um dos favoritos dos consumidores da Amazon, parceira do UOL - foram mais de 500 compras só no mês passado.

Outra boa notícia é que, no momento, esta caixa de som está com desconto de 18% e sai por R$ 245. Confira a seguir mais características do produto, além de opiniões de quem o comprou.

O que essa caixa de som tem de especial?

Com potência de 4W, oferece áudio potente, com graves intensos;

Tamanho ultracompacto: tem 6,9 centímetros de altura e 8,6 centímetros de comprimento e pesa apenas 209g;

À prova d'água e de poeira, com classificação IP67;

Conexão Bluetooth permite reprodução sem fio de músicas do smartphone, tablet ou qualquer dispositivo compatível;

Bateria dura até 5 horas com uma única carga;

Com argola integrada para você pode levá-la a qualquer lugar.

O que diz quem comprou?

O produto tem quase 32 mil avaliações de consumidores na Amazon e nota média de 4,8 (de um total de 5). Confira alguns comentários de quem a comprou.

Boa qualidade de som para um produto de suas dimensões e portabilidade. Boa potência, graves e agudos muito bons. Já usei por três horas direto e parece ainda ter muita carga. C. Valente

Adorei o fato da caixinha ser bem compacta, ela é bem poderosa para o tamanho! Vale a pena para quem quer algum som ambiente ou quer levar em lugares na hora de sair ou viajar. Algarra

Qualidade do som muito boa, vale muito a pena. Pequena e potente. Cilene de Abreu Galvão

A qualidade da JBL é incrível. Uma caixinha pequena com um poder de volume junto a qualidade impressionante. Ligada no máximo volume dura por volta de 2 horas e 30 minutos. Excelente para ouvir no banho, no quarto, numa praia. Boa de verdade. Muito boa

Pontos de atenção

A principal reclamação é sobre a duração da bateria - alguns consumidores relatam ter conseguido usar a caixa de som por cerca de duas horas.

A caixa de som é linda e chegou super rápido, mas a duração da bateria deixou a desejar. O prometido era de 3 a 5 horas e só durou 1:42:40. Fiquei decepcionada. Cristina da Silva Carlos

A bateria não dura nem 2 horas, sendo que a informação do fabricante é de 5 horas. Fabricio Alves Penteado

A minha caixinha veio com uma bateria que dura pouco (coisa de uma hora e meia). Isso é muito decepcionante por ser de uma grande marca. Pabllo Alves

