Bolsa organizadora para viagem vale a pena? Veja o que diz quem já comprou

Para quem gosta de manter pequenos equipamentos eletrônicos e acessórios bem organizados durante as viagens, este "achadinho" pode ajudar: a bolsa organizadora, da marca FYY, tem vários compartimentos para celular, fone de ouvido, mouse, cabos e carregadores, entre outros.

Por ser compacta, ocupa pouco espaço na bagagem e, graças a uma alça de mão, é fácil de carregar. Na Amazon, parceira do UOL, sai por cerca de R$ 70.

O que essa bolsa tem de bom?

Com 10,92 centímetros de largura e 19,05 centímetros de comprimento, tem tamanho compacto;

É leve e pesa apenas cerca de 90 gramas;

Possui compartimentos para celular, unidade USB, mouse, carregador e outros acessórios;

Fechamento com zíper;

Com alça de mão confortável, que facilita o transporte.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a Bolsa Organizadora, da FYY, tem nota 4,4 (sendo 5 a máxima) e mais de 21,6 mil avaliações. Veja algumas opiniões.

O material e o acabamento são muito bons, e o tamanho é perfeito para minha necessidade - cabe bastante coisa. Milena Taras

Bem prática. Coloco na bolsa e tenho tudo o que preciso separado. Tenho certeza que vai durar até o fim da minha vida! Gabriela

Já usei nas minhas viagens. Deixa tudo organizado. Linda. Elisangela

Muito funcional. Quando comprei, pensei que fosse mais durinha, mas adorei que não é assim porque aí cabe dentro de qualquer bolsa. Rafaella

Pontos de atenção

Alguns compradores não ficaram satisfeitos com o tamanho compacto do produto.

O produto não cumpre o que promete. Na imagem, podemos ver claramente que ele consegue comportar diversos objetos, incluindo um mouse. Porém, a realidade é outra. [...] Gustavo Z.

O material é bom, mas cabe muito pouco, e as divisões são muito pequenas. Se você tem muitos cabos, carregadores, etc., não compre. Só é válida pra quem tem cabos e carregadores pequenos. Cácia N.

Não é adequado para proteger contra líquidos, e o tamanho é o mesmo de uma case para guardar HD externo. Franklin

