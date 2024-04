Biden afirma que quer evitar propagação do conflito no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou nesta segunda-feira(15) que quer evitar uma propagação ainda maior do conflito no Oriente Médio, onde Israel trava uma guerra em Gaza e é alvo de ataques do Irã.

"Estamos comprometidos com um cessar-fogo que leve os reféns para casa e evite que o conflito se propague ainda mais", disse Biden ao reunir-se com o primeiro-ministro do Iraque, Mohamed Shia al Sudani, na Casa Branca. Biden se referiu às pessoas sequestradas por milicianos dos Hamas durante um ataque contra Israel em 7 de outubro.

