Previne pedras nos rins e envelhecimento precoce: 7 benefícios da toranja

A toranja, também conhecida como grapefruit, é uma fruta cítrica com um sabor agridoce e faz parte da família da laranja. Entre os principais nutrientes, destacam-se: antioxidantes como vitamina C, licopeno e flavonoides, potássio e fibras.

A seguir, veja sete benefícios de consumir toranja regularmente.

1. Melhora o funcionamento intestinal

Devido ao seu alto teor de fibras e água, o consumo regular de toranja interfere positivamente na movimentação intestinal e aumenta a quantidade de fezes, o que diminui a constipação e melhora a microbiota intestinal.

2. Contribui com a saúde cardiovascular

A toranja é benéfica para a saúde cardiovascular por ser fonte de antioxidantes, o que reduz a inflamação sistêmica do organismo. Dessa forma, controla a pressão arterial e melhora os níveis de colesterol —fatores de risco para problemas cardiovasculares, como infarto e AVC (acidente vascular cerebral).

Um estudo apontou que pessoas que consumiam toranja três vezes por semana tiveram redução na pressão arterial e apresentaram melhorias nos níveis de colesterol total e "ruim" (LDL). O benefício ocorre porque a fruta tem potássio e fibras, nutrientes importantes para a saúde cardíaca.

3. Pode reforçar a imunidade

A presença dos antioxidantes na fruta reduz a formação de radicais livres e da atividade inflamatória.

As fibras auxiliam na manutenção da microbiota intestinal saudável, o que interfere na produção de anticorpos pelo intestino, melhorando a defesa imunológica.

Já a presença das vitaminas C e A protege o organismo contra bactérias e vírus, além de diminuir o risco de inflamações.

4. Contribui com o controle de peso

Por ter poucas calorias, alto teor de fibras e água, a toranja ajuda a manter o peso, pois promove a saciedade e controla o apetite.

5. Evita o envelhecimento precoce

A toranja é rica em vitamina C e outros antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce.

O consumo regular também costuma fazer bem para a pele. Um estudo demonstrou que consumir alimentos com vitamina C evita sinais de hiperpigmentação e sinais de envelhecimento. É sabido que esse micronutriente ajuda na produção de colágeno, o que aumenta a hidratação da pele e diminui as rugas.

6. Contribui com a saúde ocular

A vitamina C e os outros antioxidantes presentes na toranja melhoram a saúde dos olhos, ao prevenir doenças oculares relacionadas à idade, como degeneração macular.

7. Ajuda na hidratação

A toranja é composta principalmente de água, o que aumenta a hidratação do corpo, principalmente quando consumida como parte de uma dieta equilibrada.

Como consumir e contraindicações

Se for consumida como uma única opção diária de fruta, a recomendação é comer duas unidades ao dia.

Na maioria das vezes, o consumo de toranja é seguro. No entanto, algumas pessoas são alérgicas à fruta e não devem consumi-la.

Em excesso, a toranja pode causar erosão do esmalte do dente por conta do ácido cítrico.

Além disso, o consumo da fruta pode interagir com alguns medicamentos. Isso ocorre porque ela bloqueia uma enzima que metaboliza as substâncias ingeridas nos remédios. Entre eles, estão aqueles prescritos para controle da pressão arterial e colesterol e analgésicos.

Fonte: Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).