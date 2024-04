BC da China mantém taxa de instrumento de empréstimo e retira dinheiro do sistema bancário

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - O banco central da China deixou inalterada nesta segunda-feira uma importante taxa de juros, conforme amplamente esperado, ao rolar os empréstimos de médio prazo que estavam vencendo, e retirou algum dinheiro do sistema bancário por meio do instrumento de títulos.

A manutenção do instrumento de empréstimo de médio prazo (MLF) ressalta a intenção do banco central de manter a estabilidade da moeda em meio a uma recuperação econômica instável e de afastar as expectativas do mercado em relação ao momento do primeiro corte da taxa de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve este ano.

O arrefecimento da inflação, a desaceleração da expansão do crédito e a retração das exportações em março apontaram para a necessidade de mais estímulos para reavivar o ímpeto da segunda maior economia do mundo, segundo analistas.

No entanto, o enfraquecimento do iuan devido ao ressurgimento do dólar os diferenciais de rendimento com outras economias importantes restringiram os esforços de afrouxamento monetário das autoridades.

Além disso, a taxa MLF serve como um guia para as taxas primárias de empréstimo (LPRs) e os mercados, em sua maioria, usam a taxa MLF como um precursor para a mudança nos referenciais de empréstimo.

O Banco do Povo da China (PBOC) informou que estava mantendo a taxa sobre 100 bilhões de iuanes (13,82 bilhões de dólares) em empréstimos MLF de um ano para algumas instituições financeiras em 2,50%.

Em uma pesquisa da Reuters com 31 observadores do mercado, todos os entrevistados esperavam que o banco deixasse a taxa inalterada.

Com 170 bilhões de iuanes em empréstimos MLF a vencerem neste mês, a operação resultou em uma retirada líquida de 70 bilhões de iuanes de fundos do sistema bancário.

(Reportagem de Winni Zhou e Tom Westbrook)