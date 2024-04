'Ataque à América': Trump se torna 1º ex-presidente dos EUA a enfrentar justiça criminal

Donald Trump, que nesta segunda-feira (15) se tornou o primeiro ex-presidente dos EUA a comparecer diante da justiça criminal, descreveu seu julgamento em Nova York como um "ataque à América", tornando seu duelo com Joe Biden nas eleições de novembro ainda mais imprevisível

Enfrentando 88 acusações em quatro processos criminais diferentes, Donald Trump, que está em plena campanha eleitoral, comparece em Nova York a partir desta segunda-feira (15), para o primeiro desses julgamentos, no chamado caso Stormy Daniels, nome da ex-atriz pornográfica cujo silêncio o ex-presidente supostamente teria comprado durante a campanha presidencial de 2016.

Pouco antes da abertura da audiência no tribunal de Manhattan, onde se sentou no banco dos réus, o candidato republicano à presidência denunciou mais uma vez a "perseguição política" por parte da administração do presidente democrata, Joe Biden, que concorre à reeleição.

Em seguida, ele entrou na sala de audiências atrás de um de seus advogados, onde se sentou com uma expressão séria no rosto, iniciando um diálogo intenso com seu advogado, sem prestar atenção ao promotor Alvin Bragg.

O juiz Juan Merchan abriu a sessão e começou a examinar os recursos apresentados pela defesa, rejeitando um pedido para anular o julgamento.

O caso da atriz pornô

Em plena campanha eleitoral, Donald Trump comparece ao tribunal a partir de segunda-feira (15). O ex-presidente dos EUA é acusado de ter ocultado uma transação de US$ 130 mil de Stormy Daniels, ex-atriz de filmes pornográficos, com o objetivo de dissimular um crime mais grave ligado ao financiamento de sua campanha presidencial de 2016.

O pagamento de US$ 130 mil foi disfarçado como honorários advocatícios para encobrir um relacionamento sexual em 2006, o que Donald Trump nega.

O caso foi revelado pelo Wall Street Journal em 2018, quando Trump se tornou presidente. O promotor público de Manhattan, Alvin Bragg, considerou o caso como fraude eleitoral, pois, segundo ele, o objetivo da operação era ocultar do público informações potencialmente prejudiciais ao candidato republicano.

No entanto, será que esse julgamento impedirá Donald Trump de voltar à Casa Branca? Nada é menos certo. Um júri de doze moradores de Manhattan, que deverá ser formado nesta segunda-feira, terá que tomar uma decisão dentro de seis a oito semanas de debates. Mas, antes disso, as correlações políticas de cada integrante serão examinadas para garantir que eles sejam imparciais.

"Para os evangélicos, Trump é literalmente o escolhido de Deus"

O ex-chefe de Estado pode pegar no máximo um ano de prisão se for condenado por falsificação, e até quatro anos se for provado que a ação teve a intenção de violar as leis de financiamento de campanha. "Este julgamento não é sobre dinheiro e sexo, é sobre se houve uma conspiração para fraudar a eleição presidencial", disse Alvin Bragg.

Para o candidato republicano, trata-se de um julgamento político para impedir seu retorno à Casa Branca.

Mas isso afetará sua campanha e o apoio de seus antigos eleitores? Não é muito provável, diz Romual Sciora, pesquisador associado do Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) e especialista em Estados Unidos.

"Pode haver um pouco de relutância, mas não vamos esquecer que, para os movimentos evangélicos, Trump é literalmente o escolhido de Deus e temos que perdoar suas falhas porque ele é o mensageiro de Deus para restaurar a grandeza original dos Estados Unidos. Portanto, mesmo com esse eleitorado, o resultado do julgamento do caso Stormy Daniels não terá nenhum impacto, na minha opinião, na eleição de novembro", diz Sciora.

Apesar de tudo, muitas pessoas acreditam que esse episódio judicial é menos grave do que os casos contra ele em Washington, Atlanta ou Miami. Donald Trump, por sua vez, continua afirmando que esse julgamento - como todos os outros casos - é uma "desgraça ", um "golpe " e uma "interferência eleitoral " do campo democrata.

Há alguns dias, no entanto, ele deixou claro que testemunharia para "dizer a verdade ". "A verdade é que não há nenhum caso. Eles não têm nada contra mim. Você precisa ler os especialistas, todos os especialistas jurídicos. Não vi nenhum jurista sério que tenha dito que há um caso. Na verdade, até vocês, jornalistas, dizem que o caso é um pouco raso", afirmou o acusado.

No caso de uma condenação, os advogados de Trump podem recorrer e adiar o processo, como têm feito consistentemente até o momento.

Tribunal sob forte segurança

O tribunal de Manhattan está sob segurança muito rígida. Manifestantes pró e anti-Trump são esperados durante todo o processo, assim como câmeras de mídia de todo o mundo. No entanto, as audiências não serão televisionadas.

A primeira etapa nesta segunda-feira foi a seleção dos doze jurados que serão responsáveis por declarar unanimemente Donald Trump "culpado" ou "inocente", um processo que pode levar vários dias.

Pelo menos cem residentes de Manhattan estiveram reunidos na sala de audiências, onde terão de responder a um longo questionário sobre suas afiliações políticas e se são ou não apoiadores de Donald Trump.

O bilionário é acusado de 34 acusações de falsificação de documentos contábeis de sua empresa, a Trump Organization, para ocultar, sob o pretexto de "honorários advocatícios", pagamentos feitos na reta final da eleição presidencial de 2016 para comprar o silêncio de Stormy Daniels.

(RFI com AFP)