Ações da China sobem após novas diretrizes para mercado de capitais

XANGAI (Reuters) - As ações da China iniciaram a semana com ganhos nesta segunda-feira, já que os investidores interpretaram as novas diretrizes sobre o mercado de capitais do país como um sinal positivo para o mercado acionário.

O órgão regulador de valores mobiliários da China emitiu uma minuta de regras na sexta-feira para fortalecer a supervisão das listagens de empresas, exclusões de listagens e negociações em programas conduzidos por computador, em um movimento para melhorar o mercado de ações e proteger os interesses dos investidores.

Lei Meng, estrategista do UBS, acredita que as políticas atualizadas vão orientar o desenvolvimento saudável de longo prazo do mercado de capitais, melhorar a qualidade das empresas listadas e aumentar a confiança do mercado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 2,11%, enquanto o índice de Xangai subiu 1,26%.

O subíndice do setor financeiro do CSI subiu 1,86%, o setor de bens de consumo básicos avançou 2,77%, o índice imobiliário teve alta de 0,21% e o subíndice de saúde ganhou 1,08%.

Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve perda de 0,72%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,74%, a 39.232 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,42%, a 2.670 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,38%, a 20.449 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,04%, a 3.183 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,46%, a 7.752 pontos.