Ucrânia anuncia reforço de suas defesas para impedir o avanço russo em direção a Chasiv Yar

O comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmou neste domingo (14) que as tropas que defendem a cidade de Chasiv Yar, no leste, receberam mais armas para travar o avanço do Exército russo, que busca controlar esta cidade estratégia.

"Foram tomadas medidas para reforçar significativamente as brigadas com munições, drones e equipamento de guerra eletrônica", escreveu Syrsky no Facebook.

O oficial militar havia afirmado na véspera que a situação tinha piorado "consideravelmente" na frente leste e que os soldados russos tinham intensificado a pressão para tentar conquistar Chasiv Yar.

A cidade, localizada em altitude, fica a menos de 30 km de Kramatorsk, principal cidade da região controlada pelos ucranianos e que constitui um importante centro ferroviário e logístico.

Syrsky declarou neste domingo que Moscou estava concentrando "seus esforços em romper" as defesas ucranianas a oeste de Bakhmut, cidade tomada pelos russos em maio de 2023 após uma batalha sangrenta.

O objetivo de Moscou, insistiu, é "tomar Chasiv Yar", localizado cerca de 20 quilômetros a oeste de Bakhmut, antes de 9 de maio, dia em que se comemora na Rússia a vitória sobre a Alemanha nazista.

Desta forma, as tropas russas "criariam as condições para um avanço mais profundo" em direção a Kramatorsk, disse o comandante-chefe.

A Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, pede há meses aos seus aliados ocidentais mais munições e sistemas de defesa aérea para impedir o avanço de Moscou.

vl-am/led/sba/sag/mb/aa

