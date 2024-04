UBS enfrenta regras de capital mais rígidas após revisão bancária do governo suíço

O UBS necessitará de aumentar substancialmente o seu capital depois de o governo suíço ter delineado planos para reforçar a regulamentação na sequência do colapso do Credit Suisse no ano passado. A autoridade bancária anunciou na quarta-feira, 10, que a sua análise da crise encontrou lacunas no regime existente e que as chamadas regulamentações dos bancos demasiado grandes para falir precisavam de ser reforçadas.

A proposta surgiu no contexto das preocupações dos investidores de que o UBS poderia enfrentar regras mais duras após a aquisição do seu antigo rival. O acordo, concebido pelas autoridades suíças e o primeiro entre duas instituições financeiras consideradas sistemicamente importantes a nível global, deixou o UBS como o único banco remanescente com esse estatuto na Suíça.

Os requisitos de capital quantitativos e qualitativos para bancos sistemicamente importantes devem ser reforçados de forma direcionada e complementados com uma componente prospectiva, afirmou o governo suíço.

A dimensão das necessidades de capital adicional para o UBS dependerá da implementação das medidas e do tamanho e estrutura futuros do banco, disse o governo. No entanto, o aumento dos requisitos será substancial, especialmente se o UBS mantiver o seu tamanho e estrutura atuais ou crescer, disse o governo.

A Associação Suíça de Banqueiros disse que a proposta do governo traz o risco de uma onda de regulamentação que seria prejudicial para a economia nacional e apelou a uma regulamentação direcionada e moderada. Fonte: Dow Jones Newswires.