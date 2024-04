Turquia diz aos EUA que está preocupada com escalada da crise no Oriente Médio, diz fonte turca

ANCARA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, disse ao seu homólogo norte-americano, Antony Blinken, em ligação neste domingo, que Ancara estava preocupada com a potencial propagação e escalada da crise no Oriente Médio após os ataques do Irã a Israel, disse uma fonte diplomática turca.

Fidan teria dito a Blinken que a causa raiz da crise na região era a guerra em Gaza e que era necessário um cessar-fogo imediato e acesso irrestrito à ajuda humanitária no enclave, disse a fonte.

Fidan também pediu aos países com influência sobre Israel que enviem as “mensagens corretas” para evitar uma nova escalada das tensões regionais, acrescentou a fonte.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu)