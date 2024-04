Terremoto de magnitude 5,3 atinge Guatemala sem causar vítimas ou danos

Um terremoto de magnitude 5,3 estremeceu neste domingo (14) a costa sul da Guatemala, sem registros de vítimas ou danos materiais, informou o Instituto Nacional de Sismlogia (Insivumeh).

O tremor ocorreu em torno das 13h14 locais (16h14 de Brasília) com epicentro no oceano Pacífico, próximo ao departamento sul de Escuintla, indicou em um boletim a entidade estatal.

O terremoto teve profundidade de 21 km e foi perceptível em 11 dos 22 departamentos do país da América Central, principalmente nos costeiros Escuintla, Suchitepéquez e Retalhuleu, segundo o Insivumeh.

Até o momento, não foram relatadas vítimas ou danos materiais, de acordo com um boletim preliminar dos corpos de socorro.

A Guatemala costuma sofrer fenômenos desse tipo devido à convergência das placas tectônicas do Caribe e de Cocos, bem como de falhas geológicas locais que geram movimentos sísmicos, na maioria das vezes imperceptíveis.

De acordo com as autoridades, 90% do território guatemalteco é propenso a tremores.



