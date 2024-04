Premiê da Itália convoca G7 para discutir ataque do Irã a Israel

ROMA, 14 ABR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, convocou neste domingo (14) uma videoconferência com os líderes do grupo das sete nações mais industrializadas do mundo para discutir o ataque iraniano contra Israel.

A informação foi relatada por fontes do Palazzo Chigi, sede do governo italiano, após o Irã lançar uma chuva de mísseis contra o território israelense em retaliação ao bombardeio contra sua embaixada em Damasco, na Síria, que provocou a morte de mais de 10 pessoas em 1º de abril.

Em publicação nas redes sociais, Meloni reiterou a sua condenação pela ofensiva, que durou cinco horas e envolveu mais de 500 drones e mísseis.

"O governo italiano reitera a sua condenação aos ataques iranianos contra Israel. A presidência italiana do G7 organizou uma conferência a nível de líderes para a tarde de hoje", escreveu ela.

A premiê italiana expressou ainda "forte preocupação com uma maior desestabilização da região" e garantiu que continua a "trabalhar para evitá-la".

A teleconferência do G7 está prevista para ser realizada no início da tarde com os líderes de Estados Unidos, Canadá, Itália, que detém a presidência rotativa do grupo, Reino Unido, França, Alemanha e Japão.

Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia classificado o ataque do Irã contra Israel como "descarado" e dito que se reuniria com os líderes do G7 para coordenar uma "resposta diplomática e unida". (ANSA).

