PM é afastado após ser flagrado chutando suspeito preso em Cuiabá

Do UOL, no Rio

Um policial militar foi afastado de suas funções após aparecer chutando o rosto de um suspeito que estava algemado no chão, em Cuiabá.

O que aconteceu

Vídeo mostra o suspeito, de 27 anos, algemado e gritando por socorro. Após tomar o chute, ele diz que já estava rendido. O caso da agressão ocorreu na última quarta-feira (10), no bairro Despraiado, mas as imagens só ganharam repercussão neste fim de semana.

PM diz que policial foi "afastado dos serviços ostensivos" e que investiga o caso. Um procedimento administrativo foi aberto junto à Corregedoria Geral: "A PM reforça que não coaduna com nenhum tipo de violência ou abuso de poder por parte dos seus integrantes", diz a nota da corporação.

Boletim de ocorrência diz que homem foi preso por furto de um carro. Segundo o BO, o suspeito estava com outro comparsa, e os dois teriam tentado fugir no veículo. Durante a perseguição, ainda segundo os policiais, teria havido troca de tiros, e um dos suspeitos conseguiu fugir.

Suspeito foi levado para a delegacia e autuado por furto, desobediência, resistência e formação de quadrilha. A PM informou que ele já havia sido preso anteriormente por roubo de veículo.

As identidades do preso agredido e do policial não foram divulgadas. Por isso, não foi possível localizar defesa do suspeito detido. O espaço fica aberto para manifestações.