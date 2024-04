Papa faz apelo por crianças que sofrem com guerra

VATICANO, 14 ABR (ANSA) - O papa Francisco lembrou neste domingo (14), no Vaticano, de todos os menores que são vítimas da guerra em todo o mundo, incluindo na Ucrânia, Palestina e Israel, e voltou a apelar por paz.

"Rezemos, irmãos e irmãs, pelas crianças que sofrem com as guerras, há muitas na Ucrânia, na Palestina, em Israel, em Myanmar e em outras partes do mundo. Rezemos por elas e pela paz", pediu aos fiéis no final da oração Regina Caeli, na Praça São Pedro.

O líder da Igreja Católica ainda saudou "com carinho as crianças de diversas partes do mundo que vieram recordar que, nos dias 25 e 26 de maio, a Igreja celebrará a primeira 'Jornada Mundial da Criança'".

"Espero por vocês, por todos. Temos necessidade da vossa alegria, do vosso desejo de um mundo melhor, de um mundo em paz", acrescentou o religioso às crianças.

Antes da oração, Jorge Bergoglio dedicou sua reflexão à importância de partilhar a fé. "Há uma coisa de que muitas vezes temos dificuldade em falar. É, paradoxalmente, a coisa mais bela de que temos de falar: o nosso encontro com Jesus. Ver como o Senhor nos tocou. É importante partilhar isso na família, na comunidade, com os amigos"; recomendou.

Além disso, destacou que as pessoas são "bombardeadas por milhares de mensagens", diariamente, mas "muitas são superficiais e inúteis, outras revelam uma curiosidade indiscreta ou, pior ainda, nascem de bisbilhotices e maldade".

"São notícias que não servem para nada, pelo contrário, fazem mal", alertou ele, convidando todos a valorizar as "notícias boas, positivas e construtivas". (ANSA).

