Otan 'condena escalada do Irã' e apela à 'moderação'

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "condena a escalada do Irã", que atacou Israel durante a noite, e apela à "moderação" para que "o conflito no Oriente Médio não fique fora de controle", disse uma porta-voz do organismo neste domingo.

"Condenamos a escalada do Irã durante a noite, pedimos contenção e monitoramos de perto a evolução da situação. É essencial que o conflito no Oriente Médio não fique fora de controle", disse Farah Dakhlallah em comunicado.

