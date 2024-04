Mais de 30 anos de ataques atribuídos ao Irã contra alvos israelenses

O ataque de sábado do Irã contra Israel é o primeiro que a República Islâmica realiza diretamente contra o território israelense, embora ela seja acusada há mais de 30 anos de estar por trás de vários ataques em outros países contra seu arqui-inimigo regional.

- 2021: ataques no mar -

No dia 25 de fevereiro de 2021, o MV Helios Ray, um navio israelense que transportava veículos e fazia a rota entre a cidade saudita de Dammam e Singapura, foi afetado por uma explosão ao longo da costa do sultanato de Omã, de acordo com a empresa Dryad Global, especializada em segurança marítima.

Em 1º de março, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acusou o Irã de estar por trás dessa explosão. O Irã rejeitou as acusações e enviou uma advertência a Israel.

Em 29 de julho de 2021, um ataque no mar de Omã contra um navio petrolífero operado pela empresa de um bilionário israelense resultou em duas mortes, um britânico e um romeno. Israel, Estados Unidos, Reino Unido e Romênia acusaram o Irã, que negou qualquer envolvimento no incidente.

- 2012: Atentados e tentativas em vários países -

Em fevereiro de 2012, uma série de ataques atingiu alvos israelenses na Geórgia, Índia e Tailândia. Apontado como responsável de planejar esses ataques usando agentes do Hezbollah, o Irã rejeitou as acusações de Israel.

Em março, o Azerbaijão afirmou ter frustrado ataques planejados pelo Irã contra as embaixadas de Israel e Estados Unidos em Baku, e afirmou ter detido 22 suspeitos recrutados e treinados pelo Irã. As autoridades iranianas negaram.

Em 2 de julho, Netanyahu denunciou "o terrorismo iraniano sem fronteiras" após a detenção no Quênia de dois iranianos acusados de posse de explosivos, que foram posteriormente libertados.

Em 14 de julho, fez as mesmas acusações após a detenção no Chipre de um jovem libanês suspeito de estar preparando um ataque contra interesses israelenses.

Em 18 de julho, Israel acusou o Irã de ordenar o ataque a um ônibus de turistas israelenses na Bulgária, que foi realizado, segundo o governo israelense, pelo Hezbollah. O ataque resultou em sete mortes, incluindo cinco israelenses. O Irã rejeitou essas acusações.

- 1992 e 1994 na Argentina -

Em 1992, um atentado à embaixada de Israel em Buenos Aires causou 29 mortes e mais de 200 feridos.

Depois, em 1994, o pior atentado da história da Argentina foi cometido contra o prédio da Associação Mutual Israelita-Argentina (AMIA), matando 85 pessoas e ferindo mais de 300. Ambos os ataques foram ordenados pelo Irã, conforme determinou a Justiça argentina na quinta-feira, 30 anos depois dos acontecimentos.

fm-ang/maj/ila/eg/mb/gc/rpr

© Agence France-Presse