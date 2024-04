G7 ratifica em comunicado seu pleno apoio a Israel após ataque do Irã

Os líderes dos países do G7, reunidos por videoconferência neste domingo (14), expressaram o seu "total apoio a Israel e ao seu povo" após o ataque do Irã e afirmaram o seu "compromisso com a sua segurança".

"Expressamos a nossa solidariedade e total apoio a Israel e ao seu povo e reafirmamos o nosso compromisso com a sua segurança", declarou o grupo das sete economias mais industrializados do Ocidente, que reúne Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, em uma declaração conjunta emitida pela Presidência italiana.

