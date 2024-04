G7 condena ataque iraniano a Israel e pede 'moderação'

O G7, grupo que reúne as sete economias mais industrializadas do Ocidente, condenou, neste domingo (14), o ataque iraniano contra Israel, pediu "moderação" e defendeu uma "desescalada" com um "cessar-fogo imediato" em Gaza, informou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Condenamos por unanimidade o ataque sem precedentes do Irã contra Israel", informou Michel após uma reunião por videoconferência do G7, para a qual o dirigente europeu foi convidado. "Todas as partes devem mostrar moderação. Manteremos os nossos esforços por uma desescalada. Acabar com a crise em Gaza o mais rápido possível, especialmente por meio de um cessar-fogo imediato, pode fazer a diferença", acrescentou.

