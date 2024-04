Fla encara anfitrião Quimsa na final da Champions League de basquete

? Time Flamengo (@TimeFlamengo) April 14, 2024

O último quarto foi tenso, com as duas equipes se revezando na liderança, mas contando com a experiência do armador argentino Franco Balbi e mais uma boa atuação de Gabriel Jaú (14 pontos e 12 rebotes), o Rubro-Negro aguentou a pressão e garantiu a vitória por 90 a 87.

Na final, o Flamengo terá uma revanche da decisão da primeira edição da Champions League das Américas, em 2019-2020, quando o Quimsa saiu vencedor e levou o título. No entanto, na temporada seguinte, a equipe brasileira conquistou a taça e agora vai em busca de se tornar o primeiro clube com duas conquistas na competição.