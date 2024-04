Exército israelense bombardeia edifício do Hezbollah no leste do Líbano

Um bombardeio israelense teve como alvo um edifício do movimento libanês Hezbollah no leste do Líbano neste domingo (14), indicaram uma fonte do grupo pró-Irã e o Exército israelense, um dia após o ataque sem precedentes do Irã contra Israel.

"Um bombardeio israelense teve como alvo (...) um edifício de dois andares do Hezbollah", detalhou a fonte iraniana, acrescentando que o ataque não deixou vítimas.

A agência nacional de informação do Líbano (Ani) indicou que "o bombardeio inimigo destruiu um edifício na aldeia de Nabi Chit", no Vale do Beqa.

Um jornalista da AFP pôde constatar no local que o prédio agora é apenas uma pilha de concreto.

Um porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, afirmou que combatentes israelenses atacaram um "grande" centro de produção de armas do Hezbollah "nas profundezas" do Líbano, em resposta aos ataques noturnos do grupo xiita.

Poucas horas antes, o Hezbollah havia anunciado que tinha bombardeado o Golã ocupado por Israel pela segunda vez em questão de horas, depois de o Irã ter lançado um ataque de drones e mísseis contra Israel.

O ataque iraniano, o primeiro diretamente contra Israel a partir do seu território, foi lançado em resposta a um bombardeio ao seu consulado em Damasco, em 1º de abril.

No ataque à capital síria, atribuído por Teerã a Israel, sete membros da Guarda Revolucionária morreram, incluindo dois generais.

