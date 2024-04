'Tão bom quanto argentino': doce de leite sem lactose faz sucesso por R$ 22

Se você sofre com intolerância à lactose, sabe a dificuldade que pode ser encontrar produtos adequados a sua dieta e que não percam a qualidade no sabor. Por sorte, já existem no mercado diversas opções para quem possui essa restrição - um deles é o doce de leite sem lactose da marca Piracanjuba.

Sucesso de vendas na Amazon, parceira do UOL, com mais de 100 compras apenas no mês passado e quase 2 mil avaliações, ele custa R$ 22,79. Veja a seguir mais informações sobre esse doce de leite, o que diz quem o comprou e quais são as principais reclamações.



*De acordo com o NIH (Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos), 70% da população mundial sofre de intolerância à lactose em algum nível, enfrentando desconforto abdominal, gases e diarreia após consumir leite ou derivados (queijos, iogurtes etc.).

O que esse doce de leite tem de bom?

É mais facilmente digerido por intolerantes a lactose;

Também pode fazer parte da dieta de quem deseja manter uma alimentação mais leve, saudável e equilibrada, de acordo com a marca;

Pode ser consumido puro ou em receitas;

Não deve ser ingerido por alérgicos à proteína do leite.

O que diz quem comprou?

A maioria dos consumidores (83%) deu nota máxima ao produto, com cinco estrelas. Já a nota média é 4,7. Confira algumas opiniões de compradores.

Tão bom quanto os importados da Argentina. Sergio Menezes

Textura muito boa, e o sabor é uma delícia. Gurgel

Maravilhoso. Quem tem intolerância pode comprar que não é algo muito doce. É uma delícia. @Daraoliveira99

Adorei. Isadora

Pontos de atenção

De outro modo, alguns consumidores estranharam o sabor ou consideraram o produto muito doce.

Gosto diferente, mas gostoso. Henrique Calife

Parece doce de dieta - sem gosto! Nilza M.

Achei muito doce. Parece ser feito apenas de açúcar. Juliana S R Alves

Doce demais. Elizabete

