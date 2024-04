Cabo USB de 2 metros para iPhone está em oferta e sai por menos de R$ 25

Se você está em busca de um cabo USB do padrão antigo (Lightning) da Apple, o modelo da marca C3Tech pode interessar. É uma opção mais barata do que o cabo original e ainda conta com mais de 2 metros de comprimento. Além do mais, esse cabo é bem avaliado por consumidores na Amazon, parceira do UOL, com mais de 1.000 compras só no mês passado.

É bom destacar que o conector do tipo Lighting foi usado pela Apple do iPhone 5 até o iPhone 14. A linha de smartphone mais recente da marca, o iPhone 15, já vem com o padrão USB-C — que é mais amplamente usado.

A seguir, confirma o que o cabo USB-Lighting da C3Tech tem de bom e o que diz quem o comprou.

O que esse cabo tem de bom?

Tem o sistema Faster Charge, para uma recarga mais rápida.

Conta com um comprimento de dois metros.

Corrente máxima de 2 ampères.

O que diz quem comprou?

O cabo tem nota média de 4,3 (do total de cinco). Veja algumas opiniões de compradores.

Já tive alguns cabos dessa marca. Ele é bem comprido. Funciona por aproximadamente um ano. Então vale o custo benefício. Entrega rápida, bem embalado e armazenado.

Lídia Frossard

Cabo duradouro e resistente. Já tive mais de três cabos no meu iPhone. Este foi o único que durou. É muito resistente e já estou com ele há um ano e meio. Recomendo. Durabilidade muito boa.

Weslley P.

Visto que o cabo original do iPhone é curto e muito frágil, esse produto acaba sendo de grande utilidade. Chama atenção o revestimento metalizado do cabo, feito para aumentar a durabilidade, e o comprimento de dois metros, que possibilita o carregamento e uso simultâneo naqueles lugares onde a tomada não está tão próxima assim.

H. D. Espinosa

Melhor cabo não-Apple do mercado. Esse é o melhor cabo para carregamento de iPhone que já comprei. A resistência dele é excelente para quem usa baterias portáteis como eu, além do longo comprimento. Único triste porém dele é: ele não serve como cabo de transferência de dados, uma vez que o iTunes não o reconhece. De resto, o melhor de todos.

Caio

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam que o cabo durou menos do que o esperado e apresentou problemas de contato.

Péssima qualidade. Com menos de dois meses, os dois cabos já estão com problemas. Com um deles, a ponta do lighting se soltou do cabo, ficando a ponta no meu celular. O outro está carregando com dificuldade. Às vezes carrega e outras, não. Vou entrar em contato com o fabricante para devolvê-los, já que tem um ano de garantia.

Celso Lessa

Cabo muito comprido e carrega em boa velocidade, porém tive problemas com durabilidade. Comprei quatro cabos, três soltaram a ponta que encaixa no celular e o outro já esta apresentando problemas de mau contato (um mês de uso). Não recomendo.

Mônica

