Brasil expressa 'grave preocupação' com ataque do Irã a Israel

SÃO PAULO, 14 ABR (ANSA) - O governo do Brasil expressou "grave preocupação" com o ataque de mísseis e drones do Irã contra Israel, em retaliação ao bombardeio à embaixada de Teerã em Damasco, na Síria.

"Desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, o Governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

"O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada", acrescenta a nota.

No comunicado, o Itamaraty também desaconselha "viagens não essenciais à região" e afirma que "monitora a situação dos brasileiros" na zona, "em particular em Israel, Palestina e Líbano, desde outubro passado". (ANSA).

