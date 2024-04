Faz bem para pele, unhas e cabelos: os benefícios da cereja à saúde

Com um sabor intenso e doce, a cereja é uma fruta pequena, redonda, avermelhada e com uma textura suculenta. Destaca-se por fornecer pequenas quantidades de vitaminas (principalmente a C), minerais e fibras.

No Brasil, as cerejas são bastante consumidas em receitas culinárias doces ou salgadas, além de frescas. Muitas vezes, estão presentes na decoração de sobremesas, como bolos ou tortas.

A seguir, confira os principais benefícios do consumo de cereja para a saúde.

1. Tem propriedades antioxidantes

A cereja é fonte de antioxidantes, moléculas que protegem as células contra os radicais livres e o estresse oxidativo. Por isso, oferece proteção contra o envelhecimento precoce e as doenças inflamatórias.

2. Ajuda no controle da glicemia

Por ser fonte de betacaroteno e antocianinas, importantes antioxidantes para o organismo, o consumo de cereja contribui para a regulação dos níveis de açúcar e de insulina no sangue. Dessa forma, evita picos ou quedas bruscas de glicemia.

Além disso, o alimento tem um índice glicêmico considerado baixo, ou seja, libera açúcar na corrente sanguínea de forma gradual. Portanto, pode ser uma opção saudável para quem tem diabetes, desde que consumida com moderação.

3. Diminui o risco de doenças cardiovasculares

Por ser rica em antocianinas, a fruta contribui para o controle do colesterol "ruim", o LDL. Assim, previne a aterosclerose (placas de gordura nas artérias), reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, como infartos.

4. Tem efeitos anti-inflamatórios

A cereja também previne ou diminui os sintomas de artrite, pois reduz as inflamações articulares.

Por ser fonte de vitamina C, ajuda na eliminação de ácido úrico pela urina, sendo indicada para pessoas que apresentam doenças inflamatórias, como gota.

5. Melhora o humor e o sono

Devido à sua concentração de triptofano, a cereja aumenta a quantidade de serotonina e melatonina no corpo, que são hormônios que regulam o humor e estresse.

De forma indireta, contribui para melhorar a qualidade do sono.

6. Diminui a constipação

A fruta contém fibras, que ajudam a aumentar o volume das fezes e facilitam o movimento intestinal. Também contém sorbitol, um tipo de açúcar natural com efeito laxante. Por isso, incluir a cereja em uma dieta equilibrada pode prevenir ou diminuir a prisão de ventre.

7. Faz bem para pele, unhas e cabelos

Fonte das vitaminas A, E e C, a fruta combate os radicais livres que causam envelhecimento precoce da pele. Ajuda também a preservar o colágeno, responsável pela elasticidade e para o crescimento saudável do cabelo e das unhas.

Contraindicações

A quantidade diária recomendada é até 20 cerejas por dia: o que corresponde a cerca de 100 g da fruta. A recomendação é evitar retirar as cascas antes do consumo.

O consumo da cereja é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, alguns indivíduos podem ter alergia ao alimento.

Já outras pessoas apresentam intolerância ao sorbitol, que é o açúcar natural da fruta. Sendo assim, é comum surgirem desconfortos, como inchaços, gases e diarreia.

Além disso, as cerejas contêm oxalatos, substâncias que contribuem com a formação de pedras nos rins em quem tem predisposição.

Fontes: Daniel Magnoni, nutrólogo na Rede de Hospitais São Camilo (SP); Marcella Rabello, nutricionista clínica do Hospital Sírio-Libanês.