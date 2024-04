Bayer Leverkusen fatura título inédito do Campeonato Alemão

? Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 14, 2024

A temporada dos sonhos do torcedor do Bayer Leverkusen ainda pode ganhar contornos mais especiais. O time segue na disputa por outros dois títulos. Nesta quinta (18), decide vaga na semifinal da Liga Europa contra o West Ham, da Inglaterra, depois de vencer por 2 a 0 em casa. Já no dia 25 de maio, a equipe tem encontro marcado com o Kaiserslautern pela final da Copa da Alemanha. O detalhe é que o Bayer também está invicto nestas competições. No total, até agora, a equipe fez 43 jogos na temporada, com 38 vitórias e cinco empates.

Uma curiosidade é que o Brasil é, na história, o país de fora da Alemanha que mais teve atletas atuando pelo Leverkusen: 22. O lateral-direito Arthur, revelado pelo América Mineiro, faz parte do elenco campeão. Antes dele, o atacante Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Atlético-MG, foi o último a defender o clube da cidade de cerca de 200 mil habitantes.