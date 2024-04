Alcaraz desiste de participar do ATP 500 de Barcelona devido a uma lesão

O tenista Carlos Alcaraz, número 3 do mundo e vencedor das duas últimas edições do ATP 500 de Barcelona, não poderá defender o título devido a uma lesão sofrida há uma semana, anunciou neste domingo a organização do torneio da capital catalã.

"O jogador murciano voltou a sentir a lesão sofrida na semana passada em Monte Carlo no treino de domingo e, apesar de ter tentado até o último momento, não estará presente", explicaram os organizadores do evento em um comunicado.

Depois deste revés, o jovem de 20 anos está agora de olho no Aberto de Madri, onde também venceu as duas últimas edições, e que começa no dia 24 de abril.

Como primeiro cabeça-de-chave, Alcaraz deveria ter entrado na briga a partir da segunda rodada, vantagem que não teve seu compatriota Rafael Nadal, que após o torneio realizado no sábado enfrentará o italiano Flavio Cobolli na primeira fase.

"Sentiremos saudades, campeão", disse a organização do torneio de Barcelona em sua conta no X em uma mensagem que veio acompanhada de uma foto de Alcaraz posando com o troféu Conde de Godó conquistado em 2023.

"Te desejamos uma rápida recuperação e esperamos vê-lo novamente no próximo ano", acrescentou a organização do torneio.

