Vinte supostos migrantes haitianos são encontrados mortos em barco no Pará

Vinte supostos migrantes haitianos foram encontrados mortos em um barco em um rio no Pará, norte do país, com seus corpos em estado avançado de decomposição e sinais de desidratação e fome, informou a Polícia Federal (PF) neste sábado (13).

Pescadores alertaram as autoridades depois de encontrar o barco à deriva perto da cidade paraense de Bragança, disse um porta-voz da PF à AFP.

"Segundo a Polícia Civil e o IML seriam 20 corpos. E segundo o delegado de Bragança, Alexandre Calvinho, seriam refugiados haitianos, mas só a perícia pode confirmar a causa da morte e a identidade dessas pessoas", acrescentou em um comunicado.

Os especialistas forenses também terão que confirmar o número exato de vítimas, de acordo com a PF.

Equipes de emergência rebocaram o barco até a costa após serem alertadas pelos pescadores, indicaram as autoridades.

"Eles teriam morrido fome e desidratação, mas só a perícia pode determinar. A investigação está em andamento", disse a PF.

O Ministério Público Federal afirmou em comunicado que abriu investigações criminais e civis sobre o caso.

De acordo com a imprensa local, os pescadores encontraram a pequena embarcação em uma praia remota do oceano Atlântico, entre as localidades de Bragança e Quatipuru.

O Haiti, com uma população de cerca de 11,6 milhões de habitantes, tem enfrentado nas últimas semanas uma explosão de violência por parte de gangues, exacerbada por uma longa crise humanitária e de segurança.

Um aguardado conselho presidencial de transição encarregado de preencher o vácuo institucional no empobrecido país caribenho finalmente foi instalado na sexta-feira.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU declarou este mês que a situação está provocando um êxodo do país.

"Para a maioria dos haitianos, a perspectiva da migração regular continua sendo um obstáculo insuperável, tornando a migração irregular sua única esperança", explicou a organização.

