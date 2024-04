Tesla abandona plano de elétrico 'popular' para investir em táxi sem chofer

De acordo com uma reportagem da Reuters, Elon Musk não visa mais construir um modelo elétrico de baixo custo. O Tesla Model 2 - como é chamado - teria sido descartado por uma aposta da montadora em um robotáxi - segundo a agência, que citou três fontes que disseram que a decisão foi comunicada aos funcionários no fim de fevereiro.

Fim do elétrico acessível da Tesla?

Por muitos anos, um dos objetivos de Elon Musk foi criar um veículo elétrico de entrada, por não mais de US$ 25 mil (cerca de R$ 127 mil na cotação atual) para aumentar o apelo dos modelos sem motor à combustão.

O elétrico acessível seria produzido em uma plataforma de veículos da próxima geração da empresa, ainda em desenvolvimento, com a meta - segundo Musk - sendo de trazer o veículo para a produção no fim de 2025, apesar de admitir possíveis atrasos.

A Tesla não respondeu o pedido de comentário enviado pela Reuters, no entanto Elon Musk foi ao Twitter/X contestar a publicação.

Reuters is lying (again) -- Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Caso tenha realmente ocorrido, a mudança de estratégia acontece em um momento em que a Tesla enfrenta pressão de fabricantes chinesas que produzem seus veículos a preços mais acessíveis.

A Tesla recentemente perdeu a liderança como a maior produtora de carros elétricos do mundo para a chinesa BYD. A empresa produziu 3,02 milhões de modelos em 2023, em comparação com 1,81 milhão da Tesla.

O robotáxi foi prometido por Elon Musk em 2019. Ele disse na época: "em meados do próximo ano, teremos mais de um milhão de carros Tesla na estrada com o hardware Full Self-Driving". De acordo com Musk, o recurso seria tão confiável que o ocupante poderia "dormir" no carro.

No entanto, o recurso até hoje não se tornou 100% autônomo. De acordo com o biógrafo de Musk, Walter Isaacson, o pensamento é de que um veículo totalmente autônomo tornaria o elétrico barato irrelevante.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.