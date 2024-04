Sogro do deputado Vicentinho Júnior é assassinado a facadas no Tocantins

O sogro do deputado Vicentinho Júnior (PP-TO) foi assassinado ontem (12) em São Miguel do Tocantins. Antônio Francisco Borba Cardoso, conhecido como Sula Borba, de 56 anos, foi morto após discussão durante uma partida de baralho.

O que aconteceu

Borba era ex-vereador de São Miguel do Tocantins. O crime aconteceu em uma feira popular, segundo Polícia Civil. Durante o jogo, houve um desentendimento entre Borba e suspeito que desferiu golpes de faca no político. Os agentes policiais não informaram se ambos eram próximos.

Suspeito foi ferido e está detido. Um policial militar à paisana que estava no local atirou na perna do homem que estava atacando Borba. O autor do ataque tem 36 anos, foi preso em flagrante e atendido no Hospital Regional de Augustinópolis. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Borda era sogro do deputado Vicentinho Júnior (PP-TO). O parlamentar é casado com o filha do ex-vereador Gillaynny Borba de Oliveira.

"Homem íntegro e sorriso contagiante". O deputado publicou uma nota de pesar nas redes sociais e disse que seu sogro era "um homem íntegro, uma pessoa querida por todos, que sempre irradiava alegria com seu sorriso contagiante". Borba era casado com Irene Borba, vereadora de São Miguel do Tocantins.

Velório será em São Miguel. O corpo de Borba será velado em sua residência, na cidade onde foi assassinado, e o enterro acontecerá no Sítio Novo do Tocantins.