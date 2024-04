'Hidrata e é acessível': sérum de rosa mosqueta faz sucesso por R$ 15

Graças às propriedades cicatrizantes, antioxidantes e antinflamatórias da planta silvestre rosa mosqueta, o Sérum Facial Rosa Mosqueta, da marca Max Love, virou queridinho entre quem busca soluções para hidratar e regenerar a pele do rosto.

Na Amazon, parceira do UOL, o produto registrou mais de 600 compras apenas no mês passado. Além das boas avaliações, também tem como vantagem o preço: custa menos de R$ 15. Conheça a seguir mais detalhes sobre a ação deste sérum e confira opiniões de quem comprou:

O que esse sérum tem de especial?

Promove hidratação e regeneração;

Tem efeito anti-inflamatório e antioxidante;

Ajuda a acalmar a pele;

Contém colágeno e ácido hialurônico, substâncias que ajudam a combater o envelhecimento.

O que diz quem comprou?

O produto conta com mais de 6,2 mil avaliações de consumidores na Amazon e nota média de 4,5 (de um total de 5). Veja comentários de quem já comprou.

Gostei do produto. Hidrata bem, e o preço é bem acessível. Avaliação anônima na Amazon

Excelente como hidratante. De fácil absorção. Uso depois do creme para manchas e antes do protetor. Avaliação anônima na Amazon

Ótimo sérum facial. Fácil de espalhar e sensação gostosa de pele limpa e sequinha. Priscila

Já usei outras vezes e recomendo. É de qualidade e passa fácil na pele. Maysa Brandão

Pontos de atenção

Para alguns consumidores, o produto não teve a eficácia esperada. Outros se queixam ainda de dificuldade de absorção e aumento na oleosidade do rosto após o uso.

O produto tem uma boa textura e uma boa fragrância, mas, em termos de eficácia, não vi nenhuma. Não vi melhora na pele. Avaliação anônima na Amazon

Eu não gostei do produto. Péssimo! Tive outros séruns de rosa mosqueta, e os resultados foram diferentes. Na minha pele, ele não absorveu bem. Natayane

Horrível, me deu muita espinha. Parece que virei adolescente de novo. Victor Soares Cassaro

Não achei que valeu a pena. O produto da Max Love parece ser um hidratante facial qualquer. Achei fraquíssimo. Hugo Mota

