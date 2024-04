Polícia prende suspeito de matar homem em show em Florença

FLORENÇA, 13 ABR (ANSA) - As autoridades italianas prenderam neste sábado (13) um suspeito de matar um homem de 47 anos morto no show da banda de rock italiana Subsonica no Fórum Mandela, em Florença.

De acordo com a polícia, o suspeito, que é investigado por homicídio culposo, tem 48 anos e foi identificado como Ibrahimi Senad, nascido em Verona e residente em Florença.

A vítima, chamada Antonio Morra, teria se envolvido em uma briga e sofreu um grave ferimento na cabeça depois de ter caído de uma escada externa do pavilhão.

O italiano de 47 anos, natural de Pistoia, estava no concerto com a esposa. Ele chegou a ser levado ao hospital Careggi, mas não resistiu aos ferimentos.

As câmeras de vigilância mostraram que Morra não foi empurrado escada abaixo, mas a queda teria sido causada por um soco do agressor, que provavelmente era funcionário de uma empresa encarregada de desmontar o palco no final do show. (ANSA).

