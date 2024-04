Moradores da Espanha e Portugal vão à praia com temperaturas 10ºC acima do normal

Por Vincent West

BILBAU/LISBOA (Reuters) - Em Bilbao, no noroeste da Espanha, normalmente os moradores passam o mês de abril fugindo das chuvas, mas neste sábado muitos foram à praia porque as temperaturas estavam até 10 graus Celsius acima do normal.

Com o termômetro registrando 29ºC, os portugueses também foram à praia perto de Lisboa.

Em Bilbao, muitas pessoas trocaram guarda-chuvas por sorvetes quando as temperaturas atingiram 21°C e devem chegar a 27°C em outros lugares no domingo, segundo a Aemet, a agência estadual de previsão do tempo.

“As temperaturas, tanto neste sábado como no domingo, serão entre 5 e 10 graus Celsius mais altas do que o normal em grande parte do país, e entre 10 e 15 graus Celsius [mais altas] no terço norte da península e nas Ilhas Canárias”, dizia o post da Aemet no X. A agência informou ainda que as temperaturas mais altas nos meses de verão foram registradas em abril.

Em Portugal, as temperaturas também foram mais elevadas do que o habitual para esta época do ano, segundo informou neste sábado a agência meteorológica IPMA.

Na região central de Santarém as temperaturas deverão chegar aos 31ºC.

No entanto, na próxima semana as temperaturas em grande parte de Espanha cairão novamente, especialmente no norte de Espanha, disse Aemet.

(Reportagem de Graham Keeley em Barcelona, ​​Vincent West em Bilbao, Catherine Macdonald em Madrid e Catarina Demony em Lisboa)