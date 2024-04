Jovem que teve reação grave a pimenta compra casa com dinheiro de vaquinha

Do UOL, em São Paulo

A família da trancista Thaís Medeiros de Oliveira, que teve uma reação alérgica grave ao cheirar pimenta, comprou uma casa com o dinheiro que arrecadou em uma vaquinha.

O que aconteceu

Imóvel foi comprado para facilitar o atendimento da jovem. Segundo publicação nas redes sociais, os familiares de Thaís dizem que a casa que ela vive hoje fica no segundo andar e tem escadas estreitas, o que dificulta o transporte dela.

Casa comprada ainda vai passar por reforma. Imagens publicadas pela família mostram o que o novo imóvel é térreo. A previsão família é que as obras de adaptação devem demorar cerca de um mês, para depois fazerem a mudança.

Vaquinha de Thaís arrecadou R$ 317.466. A campanha durou um mês e tinha como meta juntar R$ 315.000.

Relembre o caso

Thais, mãe de duas filhas, passou mal após cheirar um pote de vidro de pimenta. O caso ocorreu em fevereiro do ano passado durante um almoço com o namorado, na cidade de Anápolis (GO).

A jovem começou a sentir a garganta coçando e apresentar vermelhidões. Imediatamente ela foi levada ao Hospital Santa Casa da cidade, em seguida transferida para Goiânia.

Além da própria alergia, Thais passou por complicações como infecções e parada cardiorrespiratória. Com isso, desenvolveu uma lesão no cérebro e deixou de responder a estímulos.

Os médicos esclareceram que a reação é rara e fez com que Thais ficasse mais de cinco meses internada após o episódio. Ela também perdeu a visão e hoje permanece acamada sob cuidados diários.

"Minha filha saiu de um jeito e voltou assim, como um neném", falou a mãe da jovem ao UOL na época. Adriana teve que deixar seu trabalho em um salão de beleza e hoje cuida em tempo integral da filha e das netas.