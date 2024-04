'Vale a pena cada centavo': Lego interativo Super Mario está com 24% OFF

O Lego Super Mario é um sucesso na internet e não é difícil entender por que: o conjunto combina dois dos brinquedos favoritos de crianças e adultos no mundo inteiro - Lego e jogos do Super Mario - em uma nova aventura interativa.

Com esse kit, é possível montar um "percurso" que simula uma fase do jogo. E o melhor: funciona conectado a um app e vem com peças especiais que se movimentam com ajuda de sensores e emitem sons. Na Amazon, parceira do UOL, o conjunto está com desconto de 24% e sai por cerca de R$ 480.

O que esse Lego tem de bom?

Imagem: Sonaly/Reprodução Amazon

Kit com 231 peças para montar um percurso semelhante ao do videogame;

Inclui uma figura do Mario alimentada por pilhas, que toca sons do jogo eletrônico e tem sensores para exibir reações de movimento, aumentando a interatividade da brincadeira;

Outras peças especiais inclusas são: plataformas de nuvem, bloco "?", Goomba e Bowser Jr.;

Pode ser combinado com conjuntos de expansão;

A partir de 6 anos.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o Lego Super Mario tem nota 4,9 (sendo 5 a máxima) e mais de 25,5 mil avaliações. Veja algumas opiniões.

É uma experiência única, oferecendo interatividade, funcionalidades divertidas e possibilidade de expansão. Ideal para fãs do Mario que buscam uma experiência de construção e jogo inovadora. Cliente Kindle

Fácil de montar e brincar. É só baixar o app e seguir os passos. Ana

Produto sensacional, meu filho amou. O brinquedo é lindo e interativo. Vale a pena cada centavo. Tiago Oliveira dos Santos

Brinquedo incrível, valeu a pena cada centavo. Agora vamos à coleção. Thais

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamam que o brinquedo parou de funcionar após a primeira atualização.

Comprei o brinquedo de presente de aniversário para o meu filho e ele amou! Brincamos por uns dias, porém, ao fazer a primeira atualização, sugerida pelo próprio site, parou de funcionar. Juliana

Se você está pensando em comprar este produto para usá-lo imediatamente, não faça isso. Funcionava muito bem e era realmente um produto interessante ATÉ a última atualização do app feita para incluir o Luigi. Hodric

A parte do Mario que deveria comunicar com o aplicativo via Bluetooth apresenta problemas ao fazer atualização. Sendo assim, o Lego não abre opção para ver o passo a passo de montagem. Anderson Vieira Martins

