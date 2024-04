Irã alerta EUA para 'ficar de fora' de conflito com Israel

O Irã advertiu os Estados Unidos neste domingo (13, noite de sábado em Brasília) para "ficarem de fora" de seu conflito com Israel, depois que Teerã lançou um ataque com drones e mísseis em retaliação a um ataque contra seu consulado em Damasco.

"A ação militar do Irã foi em resposta à agressão do regime sionista contra nossas instalações diplomáticas em Damasco", disse a missão permanente do Irã na ONU.

"Caso o regime israelense cometa outro erro, a resposta do Irã será consideravelmente mais severa", disse. "É um conflito entre o Irã e o regime israelense desonesto, do qual os EUA DEVEM FICAR DE FORA!"

rkh-jri/avl/am

© Agence France-Presse